CAN U17 : Le Sénégal, tenant du titre, éliminé par la Côte d'Ivoire aux tirs au but

Le rêve s'est brisé en quarts de finale. Les Lionceaux du Sénégal, tenants du titre, ont été éliminés ce vendredi par la Côte d'Ivoire (5-3 aux tirs au but) après un match âprement disputé qui s'est achevé sur un score vierge (0-0) en temps réglementaire. Une sortie prématurée qui rappelle douloureusement l'élimination des Lions A face aux mêmes Ivoiriens lors de la CAN 2023.



Dans un stade municipal de Berrechid électrisé, les Sénégalais ont pourtant maîtrisé les débats avec 68% de possession, mais se sont heurtés à une défense ivoirienne héroïque et à un gardien, Christ Kouassi, intraitable. Le portier éburnéen a réalisé un arrêt décisif sur une frappe d'Abdourahmane Mbodj dans les ultimes secondes, sauvant son équipe in extremis.



L'expulsion du défenseur ivoirien Obli Kouamé à la 89e minute, après un coup de pied dangereux sanctionné par la VAR, avait redonné espoir aux Sénégalais. Mais en infériorité numérique, les Éléphanteaux ont résisté, forçant la séance fatidique des tirs au but, où Seydou Ndiaye a heurté le poteau, scellant ainsi le sort des protégés de Pape Ibrahima Faye.





Avec cette élimination, le Sénégal perd son titre continental seulement deux ans après son sacre en Algérie. La Côte d'Ivoire, quant à elle, se qualifie pour les demi-finales où elle affrontera le Maroc, portée par son attaquant Alynho Haïdara, auteur de six buts dans la compétition.



Une page se tourne pour les Lionceaux, qui laissent derrière eux une défense invaincue en phase de groupes (aucun but encaissé), mais une attaque trop timorée au moment décisif. Les supporters devront désormais se tourner vers l'avenir, avec en ligne de mire la Coupe du Monde U17 au Qatar, prévue du 3 au 27 novembre 2025.