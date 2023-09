CAN TotalEnergie Côte d’Ivoire 2023 : le trophée tour a débuté au Sénégal

Ça y est, nous y sommes, la CAN Côte d'Ivoire 2023 est lancé puisque le Sénégal tenant du titre a remis en jeu le trophée continental depuis ce 25 septembre lors de la cérémonie de réception du trophée de la coupe d’Afrique des nations organisé par TotalEnergies Marketing Sénégal, filiale de la compagnie TotalEnergies.

En effet, "le trophy tour by TotalEnergies" entame sa tournée du 25 au 26 septembre 2023 au Sénégal et passera ensuite dans 17 pays qualifiés à la TotalEnergies CAN Côte d'Ivoire 2023.



Dans cette cérémonie exceptionnelle de TotalEnergies marketing Sénégal et dont plusieurs personnalités politiques, sportives et médiatiques étaient présents pour s’arracher un cliché avec le trophée, le directeur TotalEnergies Sénégal ne manque pas de magnifier le moment. « Nous sommes ravis d’accueillir, ici, à la place du monument de la renaissance africaine à Dakar qui représente tout un symbole au-delà du Sénégal, la première étape de ce tour » lance monsieur Badara Backé directeur général TotalEnergies Sénégal.



Le Sénégal tenant du titre a eu l’honneur et le privilège d’abriter la première sortie de ce trophée grâce à l’initiative de TotalEnergies Sénégal. Pour cette occasion, madame Sophie Gladima ministre du pétrole et des énergies qui représente monsieur Amadou Ba, Premier ministre et ministre des Sports, elle aussi, ne se privera pas de témoigner sa gratitude à l’endroit des organisateurs. Je voudrais au nom du Premier ministre et ministre des Sports, exprimer notre profonde gratitude à l’endroit des dirigeants de TotalEnergies qui s’inscrit parfaitement dans le sillage des nombreuses actions salutaires que vous menez dans notre pays depuis plusieurs années pour promouvoir le développement économique et social.

Poursuivant son propos, madame la ministre d'indiquer : « la rection du trophée TotalEnergies du 25 au 26 septembre renforce la position de notre pays sur l’échiquier sportif africain et contribue ainsi à la volonté du chef de l’État de faire de notre pays un hub sportif ».



Au delà de cette cérémonie de réception du trophée de la CAN, TotalEnergies en a profité pour présenter son nouveau camp solaire dénommé pocket sunshine qui a été connu dans le cadre d’accès à l’énergie dont la gamme sunshine proposé dans 40 pays...