CAN Cameroun 2022 : Le Sénégal première Nation qualifiée, faut-il y voir un signe ?

Après quatre journées disputées dans le cadre de la campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal s’est déjà qualifié. La première nation officiellement qualifiée pour aller disputer le trophée continental au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022.







Une sorte de formalité selon bon nombre d’observateurs qui ont fini de mettre la sélection Sénégalaise dans le lot des « supers favoris. » Un grand d’Afrique sans titre continental ? Une question récurrente qui rejaillit quand on parle du Sénégal.







Mais, cette nouvelle dynamique qui commence à s’installer comme une bonne vieille habitude ne mérite-t-elle pas qu’on se laisse aller à quelques projections, qu’on se mette à chercher des signes annonciateurs d’un sacre qui fuit les Lions depuis des décennies…







Après tout, le football reste un sport quasi mystique, un domaine où la superstition et la foi s’entremêlent au fil des parties. Une discipline qui a l’art de réunir avec subtilité le rationnel et l’irrationnel.



L’équipe nationale de football du Sénégal, une grande nation d’Afrique…







Si beaucoup balaient cela d’un revers de main, sur le papier, il est évident que cela tient la route puisqu'il est vrai que le statut de vice- champions d’Afrique du Sénégal, combiné à un groupe qui regorge de talents, permet ce genre de catégorisation pas toujours objective. La belle constance des Lions depuis quelques campagnes africaines laisse augurer de belles choses dans un futur proche.







L’on est depuis un moment, assez loin des longues et stressantes campagnes de qualification ou bien des fois, la dernière journée aura été décisive (parfois fatale) pour le Sénégal qui passait in extremis. En réussissant à dépasser ce cap, en accédant à une coupe du monde de football 16 ans plus tard puis en discutant récemment une seconde finale de CAN. Un palier a été clairement franchi.







Les Lions mettent toutes les chances de leurs côtés. Il y’a toujours une première fois dans toute chose a-t-on pour habitude de dire. Et si c’était le moment des premières fois pour le Sénégal ? Tout reste possible dans le football...