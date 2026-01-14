Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dans un communiqué, lu à la rédaction, l’entourage du Dr Cissé, directeur général de la santé apportant sa part de vérité affirme n’avoir « jamais harcelé qui que ce soit » et se présente au contraire comme la victime d’une campagne de diffamation initiée depuis 2022.



Cette relation avec Mansour Diop, actuel directeur de l’hôpital Dantec, débute en 2022. Les deux hommes faisaient partie du même groupe WhatsApp et se fréquentaient de manière occasionnelle. Diop se rendait régulièrement à son domicile, notamment durant le mois de Ramadan pour les ruptures du jeûne. Cette assiduité traduisait, selon le Directeur Général de la Santé, « une volonté de rapprochement » de la part de Monsieur Diop, qui connaissait ses relations avec certaines personnalités publiques, dont Ousmane Sonko.



Mansour Diop aurait progressivement manifesté une frustration, allant jusqu’à tenir des propos déplacés. C’est à partir de ce moment que la situation se serait dégradée. Par ailleurs Diop aurait alors commencé à tenir « des propos infondés, calomnieux et diffamatoires » à l’encontre du Dr Cissé dans le groupe WhatsApp, souffle l’entourage du Dr Cissé. Durant toute cette période, « le docteur Cissé n’aurait pas répondu à ces attaques en faisant preuve de retenue et de responsabilité », souligne le communiqué.



L’intervention d’un ami déclenche une plainte



Face à la persistance de ces propos, un ami d’enfance du Dr Cissé, en l’occurrence Pape Ibrahima Thiam, qui serait intervenu uniquement pour défendre son ami. C’est suite à cette intervention que Mansour Diop a déposé une plainte contre X.