CAN 2024 / Lancement des Fanszones officielles : La RTS et SD Consulting en 12e Gaïndé

La place de nation a été ce mardi, le lieu où s’est encore illustrée cette confiance entre les deux partenaires, notamment la RTS et SD Consulting. La cérémonie de lancement des Fanzones officielles s’est déroulée dans une ambiance riche en son et lumière, mais sous la présence de partenaires qui accompagnent les deux structures adeptes des fanszones sur le territoire national depuis 2019. Place à la CAN 2023!



La 34e édition de la coupe d’Afrique des nations qui se déroule en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, c’est encore avec la RTS ( par ailleurs, la seule détentrice des droits exclusifs free to air (FTA) de diffusion de la CAN 2023), SD Consulting et le ministère des sports pour pousser les Lions du Sénégal vers la conquête d’une deuxième étoile consécutive...