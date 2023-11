CAN 2024 : La date de démarrage de la vente des billets révélée par CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l’opération de la vente des billets pour la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) prévue en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. La vente de billets en ligne pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) sera ouverte sur les plateformes digitales de la CAF dès ce week-end. Il faudra attendre trois jours supplémentaires pour la vente ouverte au grand public.



« La billetterie en ligne sera lancée le samedi 11 novembre 2023, la première phase étant exclusivement réservée aux détenteurs de cartes de paiement VISA. Deux jours plus tard, le lundi 13 novembre 2023, les ventes publiques seront lancées sur la plateforme cafonline » renseigne la CAF. Les prix des billets ont été fixés à 8 dollars (environ 5.000 FCFA) pour la catégorie 3, 16 dollars (environ 10.000 FCFA) pour la catégorie 2 et 24 dollars (environ 15.000 FCFA) pour la catégorie 1.



Des prix assez accessibles pour les futurs spectateurs attendus dans les six différents stade de la Côte-d’Ivoire ( Stade Olympique Ebimpé, Stade Félix Houphouët-Boigny, Stade de la Paix de Bouaké, Stade de Korhogo, Stade de San Pédro, Stade de Yamoussoukro), répartis entre Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.



Pour la vente en ligne, la CAF a notifié que chaque acheteur pourra acquérir six (6) billets pour la phase de groupes. D’ailleurs, un quota de 25% des billets de la phase de groupes seront mis en vente afin que les supporters puissent réserver leurs places pour la CAN.





Mouhamadou Moustapha Gaye