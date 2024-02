CAN 2024 : La CAF tacle les journalistes fauteurs de troubles dans les espaces médias

La Confédération Africaine de Football (CAF) exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade du comportement non professionnel et inconvenant de certains "représentants des médias" dans les espaces de travail de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Afin de remédier à cette situation, la CAF a tenu une réunion ce jeudi en collaboration avec le Comité d'Organisation Local (COCAN) et les autorités policières.

L'objectif était de discuter de la situation et de trouver des solutions pratiques pour garantir un environnement professionnel et respectueux informe le communiqué officiel de l’instance.



De plus, la CAF s'est rapprochée de plusieurs organisations représentant les journalistes afin de partager ses préoccupations sérieuses concernant le comportement de certains "journalistes" dans les tribunes de presse, les centres de médias et les zones mixtes. Bien que la passion pour nos équipes nationales soit compréhensible, il est primordial que les journalistes respectent les normes professionnelles en tout temps. Il est important de souligner que les supporters n'ont pas leur place dans la tribune des médias.



Ainsi, nous tenons à informer les professionnels des médias des mesures suivantes qui seront mises en place à l'avenir :

1. Tout professionnel des médias qui se livrera à des célébrations sauvages et qui abusera de ses collègues sera immédiatement expulsé par les services de sécurité et son accréditation lui sera retirée.



2. Tout représentant des médias impliqué dans une bagarre dans les zones réservées aux médias ou dans une altercation physique verra son accréditation révoquée.



3. Tout journaliste non-titulaire de droits qui filme dans la Tribune des médias sera expulsé et son accréditation sera retirée.



4. Tout journaliste utilisant un langage vulgaire, que ce soit à l'encontre des entraîneurs, des joueurs, des officiels ou de ses pairs, se verra retirer son accréditation.



5. Tout journaliste qui diffuse en direct la Zone Mixte se verra retirer son accréditation.



6. L'utilisation de drones est strictement interdite.



7. Les médias ne sont pas autorisés à filmer à l'intérieur du stade, à l'exception du centre des médias et de la salle de conférence de presse.

La CAF tient à rappeler à tous les professionnels des médias leur responsabilité de contribuer à un environnement de travail respectueux et professionnel. Ces mesures sont destinées à garantir que la Coupe d'Afrique des Nations demeure un événement de premier plan, mettant en valeur le football africain dans toute sa grandeur.