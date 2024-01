CAN 2024 : L’Afrique du Sud explose la Namibie, le Maroc en danger…

Les sud-africains ont pris une avance considérable pour se qualifier en huitièmes de finale de la CAN 2024. En effet, les Bafana Bafana ont largement dominé la Namibie (4-0) et se classent désormais deuxièmes du groupe E, juste derrière le Mali.



Un peu plus tôt le Maroc a été tenu en échec par la République démocratique du Congo. Bien qu'ayant pris l'avantage grâce à un but rapide d'Achraf Hakimi (1-0,6eme), le Maroc a été surpris dans les dernières minutes du match par la RDC (1-1) et a concédé le match nul, à l'issue d'une rencontre extrêmement tumultueuse.



Le suspense est à son comble dans le groupe F, car les marocains annoncés favoris ne sont pas encore certains de leur qualification en huitièmes de finale.