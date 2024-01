CAN 2024 : Ces statistiques clés qui subliment les performance des Lions sur le continent…

Le Sénégal s'est imposé comme une équipe redoutable lors des récentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Voici quelques statistiques qui mettent en lumière leurs performances exceptionnelles. Tout d'abord, selon les données de Stats Foot, le Sénégal a remporté son match d'ouverture lors de chacune de ses cinq (5) dernières participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette série impressionnante inclut des victoires contre le Ghana en 2015, la Tunisie en 2017, la Tanzanie en 2019, le Zimbabwe lors de l'édition 2021 et enfin la Gambie lors de l'édition 2023.

La constance des Lions dans leurs matchs d'ouverture démontre la capacité des sénégalais à entamer leurs campagnes de manière convaincante. De plus, Stats Foot révèle que le Sénégal a atteint un cap historique en remportant son match d'ouverture à la Coupe d'Afrique des Nations avec un écart de trois buts pour la première fois de son histoire dans une phase finale de CAN.

Un contributeur majeur au succès de la sélection sénégalaise lors des récentes CAN, est bien évidemment la locomotive de l’équipe, Sadio Mané. Le numéro 10 Sénégalais a été un acteur majeur au cours des six coupes d’Afrique qu’il a disputées, notamment sur les quatre dernières campagnes. En effet, selon la même source, SM10 a été impliqué dans 43% des buts marqués par le Sénégal lors des quatre dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, avec neuf (9) réalisations et quatre (4) passes décisives à son actif. Ses performances exceptionnelles et son influence sur le terrain ont sans aucun doute joué un rôle clé dans les succès des Lions avec comme consécration le sacre en 2022.

La domination sénégalaise lors de la Coupe d'Afrique des Nations est également mise en évidence par sa série d'invincibilité. Le sélectionneur Aliou Cissé et ses joueurs n'ont pas perdu lors de ses neuf (9) derniers matches dans le tournoi, comprenant six (6) victoires et trois (3) matchs nuls. Il s'agit de la plus longue série d'invincibilité de l'histoire de l'équipe dans la compétition, soulignant sa constance et sa résilience.

Le Sénégal a atteint un niveau significatif en remportant ses deux premiers matches lors d'une édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 2017. Ce succès précoce renforce leur confiance et les place dans une position favorable pour progresser davantage dans le tournoi. Enfin, la solidité défensive du Sénégal ne peut être négligée. Au cours de ses 19 derniers matches à la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe a réalisé 14 clean sheets, c'est-à-dire qu'elle n'a encaissé aucun but. Cette résistance défensive reflète l'organisation et la discipline de la formation d’El Tactico, renseigne Stats Foot. Avec une tradition de victoire, un joueur clé en la personne de Sadio Mané et une solide défense, le Sénégal sera sans aucun doute l’équipe à battre dans ce tournoi.