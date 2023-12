CAN 2024 / Abdoulaye Thiam (Président ANPS) : « Les journalistes qui veulent prendre Air Sénégal peuvent s’inscrire moyennant 300.000 FCFA »

L’Association nationale de la presse sportive (Anps) va collaborer avec la société nationale aérienne Air Sénégal, en vue du convoyage des journalistes sportifs sénégalais en Côte d’Ivoire, pour la couverture médiatique de la CAN 2024. À en croire Abdoulaye Thiam qui dirige l’Anps, des subventions sur les billets sont déjà prévues afin d’alléger les charges pour les médias qui souhaitent en faire bénéficier leurs reporters. « Il faut opter pour la référence nationale. Il y a Air Ivoire, Asky qui passe d’abord par le Bénin, Air Sénégal… Après discussion avec la direction commerciale et marketing, nous avons contracté avec Air Sénégal pour qu’elle transporte les journalistes via une offre spéciale. Nous avons discuté avec la compagnie pour qu’elle enlève toutes les taxes. Nous avons ainsi convenu d’un billet d’avion à 300.000 FCFA. Ce que Air Sénégal demande, c’est un départ groupé », a-t-il informé au cours d’une conférence de presse qui s’est tenu ce lundi. Selon cette formule, un départ groupé serait l’idéal au plus tard deux jours avant l’événement prévu du 13 janvier au 11 février.