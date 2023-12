CAF Awards 2023 : Découvrez le onze type avec deux Lions du Sénégal…

La meilleure sélection africaine de la saison 2022/2023 a été révélée ce lundi lors de la cérémonie des CAF Awards 2023 à Marrakech. Parmi les onze joueurs distingués, on retrouve deux internationaux sénégalais : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Malgré la reconnaissance du marocain Yacine Bounou en tant que meilleur gardien, Onana lui a été préféré dans l'équipe-type de la CAF.



La ligne défensive a été solidement formée par Achraf Hakimi, Kalidou Koulibaly, et Chancel Mbemba. Au cœur du milieu de terrain on retrouve, Thomas Partey, André-Franck Zambo Anguissa, Mohammed Kudus, et Sofyan Amrabat ont brillé. Du côté de l'attaque, un trio talentueux composé de Victor Osimhen, le ballon d’or africain 2023, Mohamed Salah, et Sadio Mané complète cette équipe de rêve.





Mouhamadou Moustapha GAYE