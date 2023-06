"C’est une joie immense " : au Mali, l'unique ligne de train du pays reprend du service

L'historique ligne de train de voyageurs entre Bamako et Kayes, axe vital pour le transport des personnes et des marchandises au Mali, reprend son service commercial après cinq années de fermeture et des rénovations, suscitant la joie des usagers. "On avait besoin de ça depuis longtemps" confie Djibril Soumaré, l'un des passagers du train, arrivé à Bamako vers 3h du matin. "C’est une joie immense qui nous anime aujourd’hui" ajoute Saran Kouyaté, également passagère.

Cette reprise attendue est un événement dans un pays souffrant du manque et de la dégradation des infrastructures de transport.