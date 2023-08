Bus calcinés à Thiès : Mansour Faye déplore cet acte ignoble des malfaiteurs et rassure les acteurs sur l'accompagnement de l'État.

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye s'est rendu à Thiès pour rencontrer les acteurs du transport public qui ont perdu avant hier 3 bus à Médina Fall. Le ministre a regretté cet acte des malfaiteurs et réaffirmé l'engagement de l'État à les accompagner. "C'est le lieu de dénoncer un tel comportement, mais ce qui est important, c'est de réitérer la position de l'État. Qui restera debout et ne sera aucunement ébranlé par de telles pratiques." Il a aussi saisi l'occasion pour saluer le comportement responsable des transporteurs et de l'ensemble de ses collaborateurs. "L'objectif recherché au-delà de l'attentat c'était de faire en sorte que l'économie du pays soit paralysée à travers le transport mais aussi par d'autres actes", dit-il. Selon lui, "je voudrais vous rassurer que l'État vous accompagnera à trouver des solutions par rapport à ce problème. Nous allons nous organiser ultérieurement dans les meilleurs délais pour discuter des fonctionnalités d'accompagnement à travers les outils dont dispose l'État et faire en sorte que vous puissiez continuer à travailler et à assurer les services publics pour qu'il n'y ait aucunement question que le service public puisse être paralysé". Mansour a également présenté ses condoléances aux familles des disparus lors des manifestations survenues à Dakar et à Ziguinchor. Non sans rappeler les mesures prises par le.ministre de l'intérieur en termes de mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens.