Burkina : manifestation à Ouagadougou pour réclamer "justice" après la mort d'un influenceur burkinabè à Abidjan

Des milliers de personnes ont manifesté mercredi à Ouagadougou pour réclamer "vérité et justice" sur la mort en détention à Abidjan de l'influenceur Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, soutien de la junte au pouvoir au Burkina qui était détenu pour "intelligence avec des agents d'un Etat étranger".



Interpellé le 10 janvier à Abidjan, Alino Faso, 44 ans, était détenu à l'Ecole de Gendarmerie, où il a été retrouvé mort le 24 juillet, "pendu à l'aide de son drap de lit, après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet", a affirmé dimanche le procureur de la République de Côte d'Ivoire Oumar Braman Koné.



Le gouvernement burkinabè a condamné lundi "cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux" selon lui et exigé que "toute la lumière soit faite" sur la mort de M. Traoré.



Mercredi des milliers de manifestants ont rendu hommage à Alino Faso, à l'appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et des sources locales jointes par l'AFP.



Les manifestants, majoritairement vêtus de blanc, se sont rassemblés devant le mémorial Thomas Sankara, brandissant des banderoles et des pancartes où l'on pouvait notamment lire "Le peuple burkinabè réclame justice pour Alino Faso" ou "Assassin connu, justice attendue. Ce crime ne restera pas impuni".



Les manifestants ont scandé des propos hostiles au président ivoirien Alassane Ouattara, affiches à l'effigie d'Alino Faso en main et des drapeaux du Burkina Faso en l'air.



Le cortège a marché jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou, où un léger dispositif sécuritaire était visible.



- "Fins politiques" -



Dans un message lu devant la représentation diplomatique ivoirienne et relayé sur les réseaux sociaux, la CNAVC a pointé des "zones d'ombre" dans la version officielle ivoirienne sur la mort d'Alino Faso "qui méritent d'être éclaircies."



"La mort de Alino n'est pas un drame individuel. C'est un drame qui touche la nation entière et qui appelle à la vérité, à la justice et au respect des droits humains", a souligné la CNAVC.



"Le procureur n’aurait pas évoqué l’élément de suicide s’il n’avait pas suffisamment d’éléments pour le dire", a réitéré mercredi après-midi Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien.



"Il est simplement regrettable que l’on veuille exploiter à des fins politiques le décès d’un être humain", a-t-il dit.



Selon l’Agence d’information du Burkina, les autorités ivoiriennes ont officiellement adressé mardi leurs condoléances au gouvernement burkinabè, sans répondre à sa demande de rapatriement du corps de M. Traoré pour des obsèques nationales.



"Le ministère des Affaires étrangères va saisir les autorités diplomatiques burkinabè pour la suite de cette affaire", a annoncé le porte-parole du gouvernement ivoirien.



La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations très tendues depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d’État en septembre 2022.



Le gouvernement burkinabè avait prévenu lundi que la mort d'Alino Faso ne resterait "pas impunie."