Budget MFPAI 2023 : Souleymane Ndoye salue la vision du chef de l'État et fait un fort plaidoyer pour Rufisque.

L'honorable député Souleymane Ndoye, se félicite de la vision du président Macky Sall, dans ce secteur très important et utile à beaucoup de nos compatriotes.

En effet, selon lui, "nous savons que prévoir un métier est un vecteur de développement, car la formation à tous ces métiers est une solution pour résoudre l'employabilité des jeunes." Ce dernier de rappeler que le département de Rufisque a déjà bénéficié avec l'ex-ministre Dame Diop, d'un centre de formation qui englobe beaucoup de métiers ( Restauration, couture/confection et coiffure).

Seulement, dira le responsable politique, "le site est trop petit par rapport au projet initial à cause d'un différend entre la Poste et votre ministère. Ce contentieux a bloqué l'extension du projet. Le centre actuel ne peut résoudre le problème car souvent on renvoie des élèves pour manque de matériel didactique, informatique. Il y a assez de professeurs, mais le centre ne peut contenir l'ensemble de filières", a encore déploré Souleymane Ndoye.

En outre, dans le cadre du programme spécial des 46 centres de formation professionnelle dont les 23 sont en cours, Souleymane Ndoye demandera au ministre à quand le démarrage de celui de Rufisque", étant donné que notre département ne figure pas dans la 1ère phase malgré la mise à disposition d'un terrain par le Maire Ndiagne Diop..."