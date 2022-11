Budget 2023 : Le ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public hérite d'une enveloppe de 6. 370 millards FCFA

Pour l’année 2023, le budget du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public est arrêté à la somme 6 370 844 450 FCFA en crédits de paiement. Soit une hausse de 556 238 168 millions de FCFA par rapport à 2022.

Pour l’exercice de l’année 2022, ce budget était de 5 814 606 282 millard de FCFA en autorisations d’engagement. Ce budget 2023 est structuré autour de trois programmes, à savoir la fonction publique, le renouveau du service public et le pilotage, la coordination et la gestion administrative. Pour la fonction publique, les autorisations d’engagement s’élèvent à 2 681 139 318 FCFA et en crédits de paiement. Pour ce qui est du renouveau du service public, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 2 470 242 393 FCFA en autorisations d’engagement contre 1 440 121 281 FCFA en crédits de paiement. Pour le programme pilotage, gestion et coordination administrative, le montant alloué se chiffre à 4 529 315 863 pour les autorisations d’engagement et à 2 249 583 851 FCFA en crédits de paiement.