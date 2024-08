Brigade de recherches de Keur Massar : Diéguy Diop Fall convoquée ce lundi

L’ex-Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire au ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire est convoquée ce lundi à la brigade de recherches de Keur Massar. Le motif de la convocation reste encore un indéterminé.

La concernée a d’ailleurs écrit un message à ce sujet. « Suite à ma démission du poste de DPESS, une campagne tentant à jeter le discrédit sur ma personne a été engagée par l'adversaire politique. Perdu dans les procédures administratives qu'il semble royalement ignorer, le nain politique de Bambey m'a fait servir une convocation à la Brigade de recherche de Keur Massar pour le lundi 11h. Toute tentative d'intimidation restera vaine », a écrit la responsable de l’Apr.