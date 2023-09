Brigade de recherche de Dakar : Yolande Sylla planifie son kidnapping et se retrouve en garde à vue

Une vraie mise en scène. La dame Yolande Sylla a organisé son kidnapping pour soutirer de l’argent à son copain. C’est le journal « Libération » qui a livré l’information dans sa parution du jour.







Le journal révèle que la dame s’est faite ligotée puis filmée par un homme qui se présente comme étant le ravisseur. Ce sont les enquêteurs de la brigade de recherche de Dakar qui ont signifié au copain de la dame Sylla, Mohamed Sabbah, venu porter plainte vidéo à l’appui, que la tache rouge visible à côté de la dame couchée par terre n’est pas du sang mais du vin rouge.



C’est là que les enquêteurs ont compris le jeu de la dame et du sieur Saïd Hamza Faye. Ils ont demandé à M. Sabbah de jouer le jeu en acceptant de verser la rançon de deux millions.



Finalement Hamza a été vite cueilli par les limiers au moment de récupérer la rançon de deux millions. C’est ainsi que lui et la dame Sylla célibataire et mère de 3 ans ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds.