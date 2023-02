Boy Niang 2 bou Walo facilement par le puissant Weur Diambar !

Plus expérimenté et surtout beaucoup mieux entraîné, Weuz Diambars de l’écurie Mbita Ndiaye, n’a pas fait dans le détail lors de son combat contre Boy Niang 2. Le second nommé, a été très facilement terrassé d’un terrible plaquage au sol, au bout de quelques minutes de lutte…