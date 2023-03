Boxe / Championnat d'Afrique Zone II : 7 combattants sénégalais en course pour les médailles d'or.

Après 3 jours de compétition, cinq des neufs nations qui ont pris part au championnat d'Afrique de boxe de la Zone II qui se déroule au Centre des expositions de Diamniadio, à Dakar, sont éliminées de la course. Celles restantes, à savoir le Sénégal pays hote, la Guinée, le Cap-Vert et le Togo vont devoir rivaliser de toute leur puissance et technique ce week-end pour remporter les médailles d'or de cette présente édition.



Parmi ces finalistes, le Sénégal qui avait engagé 12 combattants, dont 10 garçons et 2 filles, se retrouve avec 7 finalistes de catégorie différentes, la Guinée occupe la 2ème place avec 5 finalistes, alors que le Cap-Vert sera représenté par 3 combattants en finale, pour sa part, le Togo n'a qu'un seul boxeur en finale.

Mariétou Diallo, Capitaine de l'équipe sénégalaise, Abdourahmane Ndiaye et Dieynaba Diallo très confiants sont persuadés de pouvoir conserver leur titre de meilleure équipe de la sous région conquis l'année dernière en Sierra Leone.

"L'objectif c'est de prendre la médaille d'or et le trophée. Nous sommes là pour ça et on va aller jusqu'au bout. Je suis optimiste", c'est toutefois l'avis de la boxeuse Guinéenne, Aïssatou Keïta, qui va défier la capitaine sénégalaise en finale ce week-end au Centre des expositions de Diamniadio...