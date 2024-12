Bousculade au stade en Guinée: les auteurs d'informations "non-vérifiées" seront arrêtés (gouvernement)

Le gouvernement dominé par les militaires en Guinée a menacé d'arrestation mardi soir ceux qui publieraient des informations non-vérifiées ou "susceptibles de troubler l'ordre public" sur la mort de plusieurs dizaines de supporteurs de foot dans un mouvement de foule dimanche.



La mise en garde publiée par le ministre de la Justice Yaya Kairaba Kaba sur Facebook intervient alors que plusieurs organisations jugent sous-évalué le bilan provisoire de 56 morts publié par le gouvernement, et que la junte au pouvoir est accusée de porter une part de responsabilité dans ce drame survenu lors d'un match dédié à son chef.



"La diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non-vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler l'ordre public est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions", dit le ministre.



"Je mets en garde: quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi", prévient-il.



Des dizaines de personnes sont mortes dimanche dans un mouvement de foule lors de ce match doté d'un trophée Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis 2021.



Selon de nombreux témoignages, la bousculade a été provoquée par des protestations contre des décisions arbitrales, un envahissement du terrain et l'intervention des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes dans un stade de N'Zérékoré (sud-est).



L'opposition reproche à la junte et ses soutiens d'organiser de telles rencontres hors compétition pour promouvoir la candidature de Mamadi Doumbouya à une future présidentielle, renvoyée à une date inconnue.



Le général Doumbouya a promis la création d'une commission d'enquête sur les évènements.



"Je voudrais rassurer la population et particulièrement les familles des victimes quant à la détermination du gouvernement à faire toute la lumière sur ces douloureux évènements", a ajouté le ministre de la Justice.



Il dit avoir ordonné au parquet d'ouvrir "immédiatement des enquêtes pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices".