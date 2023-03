Bounkiling : Mouhamed Diaité, le président du Conseil départemental magnifie les efforts de l’État dans la région

Le chef de l’État a bouclé sa tournée hier dans le département de Bounkiling après cinq jours de descente sur le terrain. C’est au total 400 milliards de francs cfa que le président Macky Sall va injecter dans la région et justement, Bounkiling a été bien prise en compte. Avec un centre de formation professionnelle aux métiers de la foresterie, 7 km d’aménagement Promovilles et une maison de la jeunesse et de la citoyenneté, Bounkiling s’est vu octroyé une bonne part dans les investissements dans la région. Ce qui a été magnifié par le président du Conseil départemental, Mouhamed Diaité, qui qualifie le chef de l’État de champion des investissements dans les terroirs.