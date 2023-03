Bounkiling / Macky en mode dissuasion vis-à-vis des jeunes en quête de l’eldorado : « Tekki Fii, c’est bien possible et c’est le contrat qui nous lie! »

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration du centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers de la foresterie de Bounkiling, le chef de l’État a sensibilisé la jeunesse sur toutes les opportunités qui s'offrent à elle au Sénégal.





Après les étapes de Sédhiou et Goudomp, c’est le département de Bounkiling qui boucle la tournée économique, ce vendredi matin. Mais c’est à travers un message clair et porteur d'espoir que le chef de l’État a tenu à achever son périple devant les jeunes venus l’accueillir pour l'inauguration du centre. « Avec ce programme que nous avons pour la jeunesse, les mécanismes de financement, la formation et l’insertion, le concept Tekki Fi va être une réalité. C’est d’ailleurs préférable que d’aller à la recherche d’une vie meilleure dans ces pays où il n’y a rien du tout. En plus, c’est un voyage maritime risqué qui ne peut vous garantir un retour aisé », sensibilise le président de la République.







Pour le chef de l’État, le concept Tekki Fii peut bien être une réalité en faisant allusion au programme avec l’Union Européenne qui appuie la jeunesse. « Il faut croire en vous! Restez chez vous, car vous avez la terre, les ressources et le soutien de l’État qui reste à vos côtés. Donc, c’est le contrat qui nous lie à vous », dira le président Macky Sall avant de se séparer des populations pour rejoindre la gouvernance à Sédhiou.