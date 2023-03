Boulaye Dia : « On sait que l’aspect physique va dominer, le Mozambique sera revenchard… »⁸

Buteur au match aller, pour le Sénégal qui avait étrillé le Mozambique (5-1), l’attaquant de Salernitana n’en reste pas moins mesuré au moment d’affronter les Mambas ce mardi à 16h00 gmt, pour la manche retour.

« Comme le coach lundi, nous avons pris une option sur le match de vendredi. On a su faire preuve de combat, on a gagné ce match (5-1), mais on est conscient qu’ici à Maputo ça ne sera pas le même match, ce sera totalement différent. Donc, il nous reste une séance pour préparer ce match. On sait que l’aspect physique va dominer, le Mozambique sera revenchard… »

Auteur de son 5ème but en 24 sélections, Boulaye Dia (26 ans) est l’une des forces offensives des champions d’Afrique en titre.