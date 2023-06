Bougane Guèye Dany : « Macky Sall sera délogé du palais si … »

Bougane Guèye Dany a décoché une flèche contre le président Macky Sall. Le président du mouvement Geum Sa Bop était dans la cour royale de Sibilumbaye Diédhiou, roi de Bubajum Ayi, puis le guide religieux de Bignona, El Hadji Fansou Bodian.

Après sa visite auprès de ces personnalités religieuses et coutumières, il met en garde le Chef de l’État : « C’est important de faire comprendre aux sénégalais que la paix et la stabilité de ce pays reposent sur les épaules de Macky Sall. S’il prolonge son mandat d’une minute, on ira le déloger », fait savoir Bougane Guèye Dany en visite dans la région de Ziguinchor...