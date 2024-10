Bougane Gueye Dany: « Ma conviction, après cet épisode judiciaire, est que la justice reste le dernier rempart »

Quelques heures après sa libération, Bougane Gueye Dany réaffirme son engagement à œuvrer pour le développement de son pays et rappelle que sa conviction est que, dans ce procès il n’y a ni vainqueur ni vaincu : « Disons seulement que la Justice a démonté qu’elle reste le dernier rempart pour le respect de nos libertés individuelles souvent confisquées. Notre détermination reste inoxydable et, telle une sentinelle, nous serons debout, pour combattre l’arbitraire. Aujourd’hui, le seul combat qui devrait mobiliser toutes les énergies, c’est la satisfaction des revendications du peuple sénégalais fatigué et déçu ».





Le président de Guem Sa Bopp, donne ensuite ses impressions après sa sortie de prison: « En sortant de la MAC de Tambacounda, dans la chaleur torride de la nuit, toutes mes pensées ont convergé vers les populations sinistrées de Bakel. Il en est de même pour tous ces détenus souvent dépourvus de tout et laissés à eux-mêmes. Par cette occasion, j’invite l’Etat à revoir les conditions de détention des prévenus afin de préserver leur dignité humaine dans tous les lieux de détention du pays ». Dans la foulée. Bougane Gueye Dany adresse sa reconnaissance aux militants du mouvement Gueum Sa Bopp « qui ont porté le combat en dénonçant une prise d’otage ».



« Mes remerciements sont également adressés à toutes les organisations de la Société civile sénégalaise sans exception, à toute la classe politique dans sa globalité, à mes colistiers de « Samm Sa Kaddu », aux Sénégalais de la Diaspora réunis autour de ATEL et à leurs alliés, aux familles religieuses chrétiennes et musulmanes, particulièrement au Khalife Général Serigne Mountakha Mbacké Bachir. J’associe à ces remerciements toute la presse sénégalaise, les correspondants des médias étrangers, les lanceurs d’alerte, nos Forces de défenses et de sécurité et particulièrement l’Administration pénitentiaire. Je remercie très sincèrement et j’encourage, le personnel du Groupe DMEDIA sans exception. J’ai eu écho de leur travail remarquable et inlassable pour la défense de la démocratie sénégalaise et des libertés » a déclaré le candidat investi à la 15e position sur la liste nationale de Sam Sa Kaddù.