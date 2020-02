Bocuse d’or Sénégal : « mon objectif, c’est d’être N⁰1 et je le serai » (Médoune Mbengue, chef cuisinier)

De nature timide, Médoune Mbengue est un de ces candidats qui portent en bandoulière, la confiance en eux-mêmes. Chef cuisinier au Casino du Cap-Vert, sis aux Almadies, son ambition aujourd’hui est d’aller croiser le fer avec ses semblables. Pour lui, hors de question de parler de seconde place sur le podium, à l’issue de ce prestigieux concours de la gastronomie appelé Bocuse d’Or Sénégal. Un concours national qui, prévu les 28 et 29 février prochain à l’Hôtel King Fahd Palace (Ex-Méridien Président). « Je participe à ce concours pour gagner le Bocuse d’or », a bien indiqué Chef Mbengue. Celui-ci, dit s’être doté d’assez d’expérience pour espérer sortir vainqueur de ces joutes. « On est prêt. Mon objectif est d’être numéro 1 et je le serai. J’ai fait beaucoup de stages en France où je m’étais rendu pour me perfectionner. J’ai eu à participer à un concours en France appelé Goutte France 2018 en catégorie dessert. Aujourd’hui, je n’attends que le Jour j. Et jusqu'à ce moment je suis tranquille », a-t-il confié.