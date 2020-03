Bocuse d’Or Sénégal : Mamadou Racine Sy disposé à s’investir pour la pérennisation de l’initiative.

Le président du King Fahd Palace et du Syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal (Spihs) a déclaré lors de la première journée dédiée à la sélection nationale de pâtisserie, sa fierté de recevoir un si grand événement dans sa structure. Laquelle structure est l'une des plus grandes infrastructures hôtelières de Dakar. Une fierté amplifiée à l'égard de ses jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont eu l'audace d'initier un tel projet.



"Le Sénégal a été admis au Bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Et cela fait bien longtemps que le Sénégal ne siégeait plus dans cette instance. Cela démontre la politique de développement touristique et que le Sénégal est reconnu par ses pairs dans le monde."



Le président Racine Sy dit retenir de cet événement l'engagement et le courage de ces jeunes qui ont cru en leur savoir-faire dans l'événementiel. Il s’est aussi réjoui d’avoir apporté un appui pour la concrétisation de ce projet.



M. Sy, patron de l’hôtel qui abrite l’organisation de ces deux sélections nationales (Pâtisserie et Gastronomie) a appelé ‘’les autorités à plus s'impliquer dans ce genre de projet. Mais, de veiller, aussi, à ce que ce genre de rendez-vous se fasse beaucoup plus régulièrement. Car, cela participera pleinement à la notoriété du pays et consolidera par la même occasion nos acquis dans ce domaine’’.