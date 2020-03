Bocuse d’or Sénégal : Les mots encourageants de Kamal Rahal Essoulami, président du Bocuse d'Or Afrique.

Kamal Rahal Essoulami, président du Bocuse d'or Afrique, par ailleurs, Président de la Coupe d'Afrique de la pâtisserie est revenu sur l'importance de la Sélection nationale organisée, ce 28 février à l'Hôtel King Fahd Palace.



C'est avec le cœur plein qu'il s’est prononcé et a déclaré sa satisfaction à être acteur de la promotion de la pâtisserie au Sénégal et de la destination Sénégal. Dans une interview accordée à Dakaractu, M. Rahal qui séjourne à Dakar, à l’occasion de l’organisation du Bocuse d’Or Sénégal, a magnifié la qualité des relations entre les chefs d'État Sénégalais avec la royauté marocaine. Il a cependant, rappelé que le Sénégal avait déjà participé au Bocuse d'or Afrique 2018. Compétition à l’issue de laquelle, le candidat du pays de la Teranga avait remporté la 3e place. Mais n'a pas eu la chance de participer au Bocuse d'Or de Lyon. Le choix du candidat avait cependant, été fait d'office.



Pour cette première édition organisée par l'Académie Bocuse d'Or Sénégal, le concours est, selon M. Rahal, un moyen de mettre tous les candidats sur un même pied d'égalité. Et que le choix du représentant du Sénégal à Marrakech (Maroc) se fait ‘’au mérite et à l'unanimité’’.



Le président du Bocuse d'Or Afrique d’appeler, également, les autorités étatiques à s'impliquer dans tout ce qui touche à la culture et au tourisme. Car, c'est un domaine qui participe fortement à la croissance de l'économie.