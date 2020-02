Ayant été au Restaurant Alkimia, une maison qu’il dit bien connaître et où il a affuté ses armes, Ibrahima Dia est un Chef cuisinier dont les motivations dépassent le championnat national de gastronomie. Candidat du Bocuse d’Or Sénégal, rencontre prévue les 28 et 29 février prochain à l’Hôtel King Fahd Palace, il affirme que la possibilité lui est offerte, vu ses talents de chef cuisinier, d’aller disputer ce Championnat de gastronomie mondial, à Lyon (France).



La France l’a accueilli pour une formation. C’était en 2018. Ses débuts, il dit les avoir consacré à la cuisine Japonaise aux côtés de son père. ‘’Je ne suis pas limité à la gastronomie sénégalaise ni européenne (…). Aujourd’hui, mon but est d’essayer, au quotidien, de montrer ce que je sais faire, ce que mon père a pu me transmettre’’, a dit le Chef Dia.



Âgé de 27 ans, il est sans doute l’un des plus jeunes candidats inscrits à ces Concours nationaux (gastronomie et pâtisserie). Une compétition qui va permettre d’identifier le champion sénégalais de la gastronomie. Lequel va représenter le Sénégal à Marrakech (Maroc) pour la sélection continentale. ‘’Là, je suis détendu. J’ai hâte, quand même, de faire ce concours. Cela était un rêve depuis tant d’années. C’est aussi le rêve de tout cuisinier qui veut aller de l’avant. Gagner ce concours, montrer qu’il y a du talent au Sénégal, c’est mon objectif. Pourquoi pas aller prendre le grand trophée en France, c’est possible oui’’, a confié le chef cuisinier.