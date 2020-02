Le coup de départ donné, les candidats inscrits au concours national de la pâtisserie ont mis la main à la pâte. Mais aux côtés de ces chefs pâtissiers concentrés sur leurs œuvres, il est noté la présence d’autres acteurs du secteur de la gastronomie. Marianne Mbaye, est l’une des invités de ce grand concours. Libraire culinaire, elle est venue de la France pour assister à cette première journée dédiée à la sélection nationale Bocuse D'or Sénégal pour la pâtisserie.



Interrogée par Dakaractu, elle s’est félicitée de l’organisation d’un tel évènement au Sénégal. Événement pourtant très apprécié en Europe et dans le reste du monde, a relevé Mme Mbaye qui en a profité pour chanter les mérites des produits du terroir. Mais celle-ci, chercheuse en mobilité des produits et des humains, photographe culinaire auteure de livre de recettes Internationales, a évoqué aussi l’importance de certains produits halieutiques et ceux qualifiés de ‘’fruits sauvages’’ très peu exploités et pourtant prisés à l’étranger. Il s’agit, entre autres, de produits connus sous le nom de ‘’Ndir’’, ‘’toufeu’’, et ‘’sideem Mali’’...