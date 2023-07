Bisu Xasida - Yi à Touba- Quelques réactions aux abords de la grande mosquée

La journée dédiée aux écrits de Serigne Touba initiée par Serigne Mountakha et pilotée en grande partie par le dahira Hizbut- Tarquiyah a enregistré une énorme affluence. Les populations sont venues de presque tous les coins du Sénégal. Les scènes les plus remarquées laissent voir des hommes et des femmes en train de parcourir des poèmes du Cheikh. Dakaractu - Touba vous propose quelques réactions.