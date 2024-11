Birima Mangara sur Moustapha Bâ: « J'ai perdu un ami, un être cher… »

L’ancien ministre du budget, Birima Mangara s’est incliné sur la mémoire de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, rappelé à Dieu ce lundi à Paris. « J'ai perdu un ami, un être cher et le Sénégal se voit arracher un serviteur exemplaire de l’Etat. Moustapha Ba, comme appelé communément et affectueusement, a été pour moi un collaborateur loyal et engagé qui a le sens élevé de l’Etat », a déclaré Birima Mangara qui mesure la disparition de l’ancien « argentier » de l’Etat: « son décès est une énorme perte pour tous ceux qui l'ont connu et travaillé à ses côtés. Dans cette dure épreuve, je tiens à adresser mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Amine », conclut la tête de liste nationale de la Coalition Pôle Alternatif 3ème Voie Kiraay ak Natangué.