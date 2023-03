Birame Souleye Diop: « La volonté de liquider Ousmane Sonko est manifeste! Mais nous nous préparons à tout…»

Le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan wi non moins membre des Pastef a été parmi les souteneurs de Ousmane Sonko au Palais de justice durant le procès qui a été finalement renvoyé au 30 mars prochain. Birame Souleye Diop s’indigne de la tournure des événements depuis le départ de Ousmane Sonko de son domicile. Pour le député, c’est une injustice flagrante qui est en train d’être perpétrée contre le leader Ousmane Sonko. « Nous prenons comme témoin l’opinion nationale et internationale. S’il arrive quelque chose à Ousmane Sonko, ce sera la responsabilité de Macky Sall parce que nous avons constaté qu’il y a une volonté manifeste de liquider Ousmane Sonko… » argue le membre de Pastef après sa sortie du tribunal.

Par ailleurs Birame Souleye Diop regrette le traitement brutal sur les députés de Yewwi Askan Wi par les forces de défense et de sécurité.