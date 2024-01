Biden proclame le "succès" de frappes américaines et britanniques contre les Houthis au Yémen

Joe Biden a annoncé jeudi que les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient "mené avec succès des frappes contre un certain nombre de cibles au Yémen, utilisées par les rebelles Houthis pour mettre en danger la liberté de navigation" en mer Rouge.



Le président américain a précisé que cette opération "défensive", menée en réponse aux attaques des Houthis contre des navires marchands dans cette zone cruciale pour le commerce mondial, avait bénéficié du "soutien" de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas.



Il a averti, dans un communiqué, qu'il "n'hésiterait pas" à "ordonner d'autres mesures" si nécessaire.



Les frappes sont "une réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis", a-t-il assuré, en évoquant au total "27 attaques" ayant touché "plus de 50 nations", et ayant "forcé plus de 2.000 bateaux" à changer de route pour éviter la zone.



Le président américain a rappelé qu'avec d'autres pays, les Etats-Unis avaient lancé la semaine dernière un "avertissement sans équivoque" aux rebelles, et rappelé que mercredi, le Conseil de sécurité des Nations unies avait adopté une résolution leur demandant de cesser leurs attaques.



Les Houthis, proches de l'Iran et qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont multiplié les attaques récemment, par missiles et par drones en mer Rouge, près du détroit stratégique de Bab el-Mandeb séparant la péninsule arabique de l'Afrique