Bénin: trois militaires tués dans un parc près du Burkina

Trois militaires béninois ont perdu la vie dans le parc de la Pendjari, situé à la frontière avec le Burkina Faso, ont indiqué mardi des sources militaires et locales à l’AFP.



"Trois des nôtres ont perdu la vie à l’intérieur du parc. Leur véhicule a sauté sur une mine. On ne peut en dire plus pour le moment", a indiqué un officier de l’opération Mirador joint au téléphone.



"L’incident s’est produit lors d’une patrouille lundi", et a également fait "des blessés graves dans nos rangs", selon un haut responsable militaire ayant requis l’anonymat.



Aucun bilan n’a été dressé par les autorités béninoises.



L’armée n’a officiellement donné aucune indication sur cet incident.



Le Bénin communique très peu sur les incidents au nord du pays où l’armée affronte régulièrement des groupes armés.



Ces attaques sont attribuées aux jihadistes.



En juin, sept soldats avaient été tués dans une attaque dans le même parc de la Pendjari.



Le 3 décembre, trois soldats avaient été tués à Malanville, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger, par des hommes armés non identifiés.



Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants jihadistes du groupe Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils prospèrent.



La région frontalière avec le Burkina Faso reste l'épicentre de ces attaques.



Les autorités béninoises, qui communiquent peu sur ces attaques, faisaient état en avril 2023 d'une vingtaine d'incursions transfrontalières depuis 2021.



En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3.000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre de l'opération "Mirador".



Les autorités béninoises ont également recruté 5.000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord.



Fin avril, l'Union européenne a annoncé débloquer 47 millions d'euros, notamment via l'achat de matériel et d'équipements, pour soutenir le Bénin dans sa lutte anti-terroriste.



Le Ghana et le Togo, pays voisins du Bénin subissent également depuis quelques années des attaques jihadistes.