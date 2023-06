Bénin -Sénégal / Premier galop d’entraînement des Lions : 19 joueurs présents, Gana Gueye, Sabaly, Ilimane et Krepin encore absents…

Sur les 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour les besoins des rencontres contre le Bénin le 17 juin (5eme journée des éliminatoires de la Can 2024) et le Brésil en rencontre amicale, seuls 19 étaient au rendez-vous pour la première séance d’entraînement. Ce jeudi après-midi, les stars ont répondu à l’appel de la tanière avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson ou encore Habib Diallo et Ismaëla Sarr et Cie se sont correctement entraînés.



Mis à part, Youssouf Sabaly, Krepin Diatta, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Ilimane Ndiaye, Alfred Gomis, le reste du groupe a pris part à ce premier galop qui aura duré près d’une heure avec les ateliers habituels (toro, jeu de possession, opposition par équipe etc) le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté est arrivé ce jeudi matin n’a pas pris part à la séance. Selon le sélectionneur Aliou Cissé la tanière sera complète au plus tard le samedi 10 juin…