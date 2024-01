Bénédiction de couples de même sexe par l'Eglise : les évêques du Sénégal disent niet !

"Nous, vos pasteurs, évêques du Sénégal, affirmons clairement que, dans nos diocèses, aucune forme de bénédictions liturgiques ou extra liturgiques ne peut être administrée à deux personnes de même sexe qui en feraient la demande expresse en tant que "couple", indiquent-ils dans le document exploité par Dakaractu.



Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude, pour le sens de la communion et de la fraternité manifestées en Église -Famille de Dieu au milieu des récentes épreuves suscités, en grande partie, par une certaine interprétation de la dite déclaration qui laisse croire que "l'église Catholique reconnaîtrait maintenant le mariage entre deux personnes de même sexe."



Selon les évêques du Sénégal, "une telle interprétation n'est pas conforme à la doctrine de l'église, enracinée dans les saintes Écritures, la Sainte Tradition et l'enseignement du magistère"



En effet, poursuivent-ils, "les déviations morales, de manière générale et, en particulier, l'homosexualité, en ses diverses expressions, sont considérées, dans l'Église, comme une abomination à l'encontre de la volonté de Dieu comme en atteste, par exemple, le Livre de Lévitique : "quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination" ( Lv 20,13;cf,Lv 18,22).