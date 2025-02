Basketball : Le Complexe Saint-Michel et la LDBB célèbrent le cinquantenaire de la Coupe Saint-Michel

Le Complexe Saint-Michel, en collaboration avec la Ligue de Basket-ball de Dakar (LDBB), s’apprête à célébrer en grande pompe le cinquantenaire de la Coupe Saint-Michel, un événement phare du basket-ball sénégalais. Cette compétition, initiée en 1974 par le Frère Emmanuel Quintal, alors directeur du Collège Saint-Michel, a marqué l’histoire du sport sénégalais en concrétisant le concept « Étude-Sport ».

Dès ses débuts, la Coupe Saint-Michel a été dédiée au basket-ball, une discipline choisie pour former et épanouir la jeunesse sénégalaise, en particulier les élèves du Collège Saint-Michel. Au fil des années, ce tournoi est devenu un trophée très convoité par les clubs de la première division de basket-ball. Il a également servi de tremplin à de nombreux talents du basket-ball sénégalais, tout en mettant en avant des figures emblématiques comme le Roi et la Reine du Basket, une tradition instaurée depuis des années par le Frère Quintal lui-même.

Aujourd’hui, la Coupe Saint-Michel arrive à sa 50ème édition, un jubilé d’argent qui rend hommage à l’héritage du Frère Emmanuel Quintal et à l’essor du basket-ball national.

Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, une cérémonie de lancement solennelle est prévue le mercredi 5 février 2025 prochain dans la cour du Complexe Saint-Michel. L’événement réunira les représentants de la LDBB, d’anciens élèves du complexe, ainsi que les amoureux du basket-ball. La compétition s’ouvrira officiellement avec un match préliminaire opposant l’ASFA au RS Yoff, conformément au calendrier de la saison 2025 de la LDBB.

Ce cinquantenaire est bien plus qu’une simple célébration sportive : c’est un hommage à une vision éducative et sociale qui a façonné des générations de jeunes Sénégalais. Le Complexe Saint-Michel et la LDBB invitent donc le public à venir nombreux pour honorer cette riche histoire et célébrer l’avenir prometteur du basket-ball sénégalais.