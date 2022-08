Basket / Le Sénégal domine le Cap-Vert en amical : Desagana satisfait de la prestation des Lions…

Le coach des Lions du Basket, Ngagne Desagana Diop, a apprécié le caractère et l’abnégation dont ont fait montre ses joueurs ce mercredi lors de leur opposition contre le Cap-Vert. Une rencontre amicale gagnée 89 à 72 par le Sénégal sur le parquet du stadium Marius Ndiaye.

Savourant sa première victoire depuis qu'il a été désigné entraîneur principal, Desagana a aimé l’adversité des Cap-verdiens… « Cela fait longtemps qu’ils sont ensemble, et ça se voit dans le jeu, ils prennent leur temps pour bien préparer leurs actions. Ils nous ont dominé comme ça, par moment en réussissant à calmer le jeu et dérouler leur jeu… »



En attendant le second match amical prévu ce vendredi soir contre cette même équipe, tout cela dans le cadre de la préparation de la fenêtre FIBA prévue dans quelques jours en Tunisie (qualif mondial 2023), le technicien sénégalais reste vigilant.

« On va jouer contre eux ce vendredi, on va regarder ce match et essayer de rectifier les erreurs qu’on a faites. Les joueurs ont bien joué surtout la deuxième équipe qui est rentrée en cours de partie avec Jean-Jacques, Youssou, Babacar etc… C’est eux qui ont changé le match, notamment lors du second quart temps et en fin de partie. »