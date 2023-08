Barthélémy Dias répond à la conférence des leaders : « Ce sont des gens indignes de diriger ce pays! »

La réponse salée du maire de la ville de Dakar à la suite du communiqué de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi n’a pas tardé. Ce jeudi face à la presse, l’édile de la ville de Dakar remonte les bretelles à ses camarades de Yewwi Askan Wi. « Mr Khalifa Sall est votre allié, pas votre ennemi. Je vois que dans cette coalition que je respecte bien, il y’a les uns, les autres et les etc… », ironise le membre de Taxawu qui n’a pas apprécié la démarche de la conférence des leaders dirigée par Habib Sy qui décide d’exclure Khalifa Sall et Cie. « Dans la charte, il n’y a aucune décision qui doit se prendre sans consensus. Vous faites pitié car, vous êtes indignes de diriger ce pays. Mais la danse des charognards ne prospérera pas », avertit le compagnon de Khalifa Sall qui ne manque pas de signifier à la coalition qu’essayer de sortir Taxawu du jeu politique en le mettant en mal avec les sénégalais ne pourrait constituer un frein à la dynamique que Khalifa Sall et ses hommes ont enclenchée...