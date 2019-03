Barthélémy Dias à Rebeuss...

Barthélémy Dias était hier à la prison de Rebeuss non pas pour voir Khalifa Sall mais plutôt pour rendre visite a l’ex-directeur administratif et financier (DAF) de la mairie de Dakar, Mbaye Touré.



Même si rien n’a encore filtré dans cette rencontre du maire de Sacré Cœur et l’ex collaborateur de Khalifa, on sait que Barthélémy a profité de cette visite pour s’enquérir de la situation des Khalifistes arrêtés suite à l’invalidation de la candidature de leur mentor à la dernière présidentielle.