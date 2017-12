Barthélémy Dias : « Je n’ai aucun espoir pour cette caution puisque ceux qui doivent décider ne sont pas libres de leurs actions »

Le maire de Sacré-Cœur Barthélémy Dias dit n’avoir aucun espoir d’une suite favorable pour Khalifa Sall au sujet du dépôt de la caution des proches de Khalifa Sall.



Selon lui, c’est Macky Sall qui tire les ficelles et empêche quiconque a des ambitions pour notre pays d’arriver à ses objectifs avec les moyens que l’on connait. Aussi a-t-il prié pour le Doyen des juges, et le Procureur que Dieu les assiste parce pas libres de leurs actions a-t-il dit.



Cependant a-t-il rappelé, dans toute démocratie, la justice permet à un détenu de cautionner une somme pour bénéficier d’une liberté.



« Une caution doit garantir une liberté provisoire suivie d’un contrôle judiciaire, c’est cela que dit la loi. Maintenant on attend de voir ce que la justice sénégalaise fera. Mais on est sûr que cette affaire n’est pas un truc de Procureur, ni de Doyen des juges. C’est Macky Sall qui tire les ficelles et empêche quiconque a des ambitions pour notre pays d’arriver à ses objectifs avec les moyens que l’on connaît...»