Barça : un plan B nommé Salah ?

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone souhaite recruter Antoine Griezmann cet été. Jusqu'à présent, l'attaquant de l'Atletico Madrid n'a pas encore pris sa décision définitive et il n'est pas impossible de le voir finalement rester dans la capitale espagnole chez les Colchoneros. En cas d'échec, le Barça pourrait alors s'activer pour... Mohamed Salah !

Ce mercredi, le quotidien espagnol AS affirme que l'ailier de 25 ans, auteur de 44 buts en 52 matchs avec Liverpool cette saison, a été proposé au FC Barcelone. Son entourage a bien compris qu'il s'agissait sans doute du meilleur moment pour négocier un gros transfert. Le média assure que des discussions ont été entamées et que les Blaugrana font de l'Egyptien la meilleure option en cas d'échec sur le dossier Griezmann.



Griezmann reste la priorité



Pour le moment, rien n'indique que le Barça fera une offre pour Salah cet été. La priorité numéro 1 reste bien Griezmann. Non seulement parce que les discussions sont bien avancées avec le Français depuis plusieurs mois, mais aussi parce que son transfert coûterait moins cher avec une clause libératoire de 100 millions d'euros à partir du 1er juillet. Il faudra en débourser bien plus pour convaincre Liverpool de céder Salah...

Pour rappel, l'attaquant de Liverpool est également courtisé par le Real Madrid. Il ne faut donc pas écarter la possibilité que son entourage place peut-être aussi ses pions pour faire grimper les enchères. Et le Barça ne se gênera pas pour poursuivre les discussions et mettre des bâtons dans les roues de son grand rival espagnol. Affaire à suivre...