Barça : Un nouveau record pour Messi

Ses blessures du début de saison ont retardé l'échéance, mais Lionel Messi (32 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) a bel et bien réalisé un nouveau record ce dimanche en marquant le dernier but du FC Barcelone face au FC Séville (4-0). Grâce à son coup franc splendide, l'Argentin est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 16 saisons consécutives en Liga.

Il faut remonter à la saison 2004-2005 et un match contre Albacete pour trouver trace de sa première réalisation, et 419 autres ont suivi derrière pour un total de 455 matchs disputés. Chapeau l'artiste !