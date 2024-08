Barack Obama sur le choix de Tim Walz comme colistier de Kamala Harris : « il possède les valeurs et une intégrité qui nous rendent fiers »

Dans une déclaration suivant le choix de Tim Walz comme colistier de Harris, l’ancien président des États Unis, Barack Obama a manifesté sa joie de même que Michelle, son épouse.



« En choisissant Tim Walz comme vice-président parmi un groupe de démocrates exceptionnels, Kamala Harris a choisi un partenaire idéal et a clairement indiqué ce qu'elle défend. Le gouverneur Walz n'a pas seulement l'expérience pour être vice-président, il possède les valeurs et l'intégrité qui nous rendent fiers » témoignage Barack Obama qui connaît l’homme actuellement aux côtés de la candidate à l’élection présidentielle qui se déroulera dans près de 4 mois. En tant que gouverneur, ajoute Obama, « Tim a aidé les familles et les entreprises à se remettre de la pandémie, a instauré des congés familiaux payés, a garanti le droit à l'avortement et a mis en place des mesures de bon sens en matière de sécurité des armes à feu pour assurer la sécurité des communautés. Mais la signature de Tim est sa capacité à parler comme un être humain et à traiter tout le monde avec décence et respect ce qui n'est pas si surprenant compte tenu du fait qu'il a servi dans la Garde nationale pendant 24 ans et a travaillé comme professeur d'études sociales au lycée et entraîneur de football auparavant. être élu au Congrès ».