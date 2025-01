Baptême des agences de la CSS: l'antenne de Guédiawaye-Pikine porte dorénavant le nom de Mademba Sock.

La Caisse de Sécurité Sociale a officiellement baptisé ce 7 janvier 2024 deux de ces agences, de Guédiawaye-Pikine et de la Vdn en hommage à Mademba Socket Mansour Kama, deux figures majeures du syndicalisme sénégalais. Une cérémonie solennelle pour honorer leur contribution inestimable au monde du travail.



L'agence de la Caisse de Sécurité sociale de Guédiawaye-Pikine a été baptisée en l'honneur de Mademba Sock, ancien président du Conseil d'administration de la Caisse. La cérémonie, présidée par Mamadou Lamine Dianté président du haut conseil du dialogue social, a réuni plusieurs personnalités pour saluer l’héritage de ces leaders syndicaux.



Dans son allocution, Elimane Diouf PCA de la CSS a rappelé l’engagement indéfectible de Mademba Sock pour la justice sociale et les droits des travailleurs. Il a souligné que ce baptême est un acte symbolique fort, destiné à perpétuer la mémoire de cet homme et à inspirer les générations futures. « Ce geste traduit notre volonté de rendre hommage à un leader exceptionnel et de transmettre ses valeurs de courage et de justice sociale », a-t-il déclaré.



Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social et représentant du ministre du Travail, a également salué cette initiative. Il a insisté sur l'importance d’immortaliser ces figures emblématiques, soulignant que leurs contributions ont profondément marqué le mouvement syndical, tant au niveau national qu’international. « En attribuant leurs noms à ces agences, nous reconnaissons leur travail inestimable en faveur des travailleurs », a-t-il affirmé.



Cette cérémonie, marquée par des témoignages émouvants, a célébré l’héritage de Mademba Sock et Mansour Kama, rappelant leur rôle crucial dans la défense des droits des travailleurs et la promotion du dialogue social.