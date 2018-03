Ballet de personnalités chez feu Lobatt Fall : Macky Sall attendu ce week-end, Abdou Diouf envoie son fils Pedro

Depuis vendredi passé, c’est le ballet de personnalités chez feu Lobatt Fall, à Pikine-Khourounar. Après y avoir envoyé son directeur de cabinet le jour du décès, Amadou Bâ, accompagné de son épouse, s’est rendu au domicile du défunt transporteur le dimanche pour présenter ses condoléances. Il faut préciser qu’au sein de la mouvance présidentielle, l’argentier de l’Etat était le parrain de Lobatt Mamoudou Birame Fall, surnommé « Buur Guédé » par Youssou Ndour, dans une célèbre chanson demeurée une classique de la musique sénégalaise. Le transporteur, de son vivant, a organisé deux grands meetings, parrainés par le ministre, un au stade Iba Mar Diop et un autre à Pikine, en soutien à l’action du président Macky Sall.



Outre Amadou Bâ, le président Abdou Diouf, dont un fils de Lobatt porte le nom, a été représenté par son fils Pedro. Il y a aussi les responsables politiques de Podor, d’où est originaire feu Lobatt Fall, qui sont venus compatir à la douleur de la famille éplorée. Suite à la visite de Cheikh Omar Anne du Coud, le ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête d’une forte délégation, a présenté ses condoléances hier. Maire de cette commune de Pikine-Ouest, le ministre de la Jeunesse, Pape Gorqui Ndong, est attendu cet après-midi.



De mémoire de Pikinois, jamais un décès n’a mobilisé une si grande foule, venue de tous les coins du Sénégal, pour rendre un dernier hommage à cet homme qui doit sa réputation à sa générosité. C’est en quoi l’absence du président de la République a été ressentie. Toutefois, on a pu glaner ça et là que Macky Sall sera reçu par la famille du milliardaire ce week-end, une fois de retour au Sénégal.