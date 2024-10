Bakel : la caravane dirigée par Bougane, Anta Babacar Ngom et Thierno Bocoum rebrousse chemin pour des raisons sécuritaires

Malgré l’absence du leader du mouvement Gueum Sa Bop, la caravane a finalement réussi à atteindre sa destination, mais avec un retard conséquent. Arrivée tardivement sur les rives du fleuve Sénégal, l'équipe avait pour mission de distribuer des vivres et de manifester son soutien aux populations impactées par les inondations causées par les eaux du fleuve. Cependant, pour des raisons de sécurité, la caravane a été contrainte de rebrousser chemin en plein milieu de sa traversée du fleuve.



Thierno Bocoum et Anta Babacar Ngom ont finalement décidé de retourner à la rive de Bakel. Selon Thierno Bocoum, leur intention était d’apporter "solidarité et soutien" aux populations touchées par la montée des eaux.



Le leader de la coalition Sam Sa Kadu a exprimé sa désapprobation concernant l’arrestation de Bougane Guèye Dany, qualifiant cet événement de "page noire" dans la défense des libertés individuelles et collectives. Pour lui, il est impératif que Bougane soit libéré, ce qui n’a pas encore été le cas à l’heure actuelle.