Bagarre à la mairie de Ouakam : Des conseillers portent plainte contre Samba Bathily Diallo et le sous-préfet.

Les conseillers accusent le maire de la commune de Ouakam d'avoir confisqué leurs votes et de les avoir mis en danger. Ces conseillers ont été agressés par des partisans du maire de Ouakam, en l'occurrence Samba Bathily Diallo. Le jour des faits, l'adjoint du sous-préfet était présent et il n'a pas appelé la gendarmerie. Ainsi ils comptent porter plainte contre l'adjoint du sous préfet et le maire de Ouakam.



Pour eux, Samba Bathily Diallo avance qu'ils sont contre le projet de construction d'une école à la cité Avion, alors qu'ils avaient plutôt avalisé un poste de santé parce que cela contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations ouakamoises. Ils déplorent seulement le manque de transparence dans ce projet.



Ils contestent également les certificats médicaux délivrés par le médecin qu'ils considèrent comme un subordonné du maire...